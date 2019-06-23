2019/06/23 | 18:52

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قوات الاحتلال تعتقل فتى وتعتدي على مسن في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال فتى في (16 عاما)، واعتدت بالضرب المبرح على رجل

مسن (50 عاما) واصابته برضوض في كافة انحاء جسده، مساء الأحد، خلال

اقتحامها مركز مدينة الخليل التجاري.وقالت مصادر أمنية ان مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان

في باب الزاوية، اطلقت خلالها قوات الاحتلال عشرات قنابل الغاز السام

والمدمع وأفرغت المكان من المواطنين والمتسوقين.

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