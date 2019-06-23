الخارجية الإيرانية تسخر من ترامب !

2019/06/23 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قللت طهران، اليوم الأحد، من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،

فرض عقوبات جديدة على إيران، غدا الاثنين، بأنها دعاية، مؤكدة أن

الولايات المتحدة لم تترك مجالا لمزيد من العقوبات.وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "العقوبات

الأميركية التي أعلن عنها ترامب ليست سوى دعاية، وواشنطن قامت بتنفيذ

كل العقوبات التي فرضتها، ولم تتبق أية عقوبات جديدة تستطيع

فرضها".وتابع أن "أميركا فرضت عقوبات على الأفراد والشركات، وفرضت عقوبات ضد

الإرهاب، وشنت حربا اقتصادية علينا، هل بقي عقوبات لم تفرضها الولايات

المتحدة الأميركية على إيران؟ فرضوا العقوبات علينا لمدة 40

عاما وما زلنا نقاومهم على مدى 40 عاما".

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