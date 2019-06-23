هوك يدعو دول العالم لحث ايران على خفض التوتر بالمنطقة

2019/06/23 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC دعا مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص بشأن إيران، براين هوك، جميع الدول إلى استخدام نفوذها الدبلوماسي لحث إيران على خفض التوتر في المنطقة.وأشار هوك، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد في الكويت، ضمن إطار جولته الإقليمية، إلى ضرورة الضغط على إيران و”مقابلة الدبلوماسية بالدبلوماسية” على خلفية تصعيد التوتر في […]

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