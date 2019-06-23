الدفاع التركية: عملية المخلب تسفر عن تصفية 58

2019/06/23 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل 58 "إرهابيا" في إطار عملية "المخلب" بمنطقة هاكورك باقليم كوردستان، منذ انطلاقها في 27 مايو/أيّار الماضي.وذكر بيان صادر عن الوزارة أن قوات الجيش التركي تواصل بنجاح تنفيذ عملية المخلب.وأوضح أن القوات التركية حيّدت "إرهابيا" آخر من منظمة "بي كا كا"، ليرتفع عدد الذين حيدتهم قوات الأمن إلى 58 "إرهابيا" منذ انطلاق العملية.وأشار البيان إلى أن وحدات من الجيش التركي وبالتنسيق من القوى العاملة في عملية "المخلب"، استهدف أوكار الإرهابيين في مناطق "قنديل" و"أفاشين-باسيان" و"متينا" شمالي العراق.وأكد أن الجيش التركي استطاع تحييد 38 "إرهابياً" خارج منطقة هاكورك، بالتوازي مع انطلاق عملية المخلب.وأضاف أن عدد الإرهابيين الذين حيدتهم القوات التركية في عملية المخلب، والعمليات الأخرى شمالي العراق، بلغ 96 "إرهابيا".في 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق.

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