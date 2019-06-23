امنية ديالى: مقتل انتحاري شرقي المحافظة

2019/06/23 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني ،الأحد، مقتل انتحاري شرقي المحافظة.

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