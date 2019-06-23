2019/06/23 | 19:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكن فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية في قيادة شرطة المثنى والمنشآت ، الاحد، من انتشال جثتين لغريقين شابين في نهر الفرات.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة المثنى تنتشل جثتين من نهر الفرات ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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