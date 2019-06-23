إيران تعلن استعدادها لزيادة دعم العراق عسكريا

2019/06/23 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن مساعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية، العميد مهدي رباني، استعداد بلاده لتقديم الدعم في مجال التأهيل العسكري للعراق في مختلف المجالات، البرية والجوية والبحرية والدفاعية.وقال العميد رباني، خلال استقباله مدير التدريب العسكري في الجيش العراقي اللواء الركن طارق عباس البلداوي، في طهران، إن “البلدين يحظيان بتاريخ عريق ويتمتعان بقواسم ثقافية ودينية […]

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