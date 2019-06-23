2019/06/23 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس إنه سيكون “أسهل” على بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة البريطانية، أن “يعطي تفسيرا” للشجار الذي أُبلغ عنه في منزله.لكن فوكس أكد على أن الشجار بين جونسون وصديقته لا يجب أن “يشتت الانتباه” عن النقاش السياسي بشأن زعامة حزب المحافظين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة البريطانية “يجب أن يقدم تفسيرا” للشجار في منزله وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة البريطانية “يجب أن يقدم تفسيرا” للشجار في منزله) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة البريطانية “يجب أن يقدم تفسيرا” للشجار في منزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).