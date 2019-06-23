2019/06/23 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن توصيات الفريق التحقيقيِّ المركزي المُؤلَّف، لمتابعة المشاريع المُتلكِّئة في محافظة واسط، مُشيرةً إلى إحالة جميع الأوليات الخاصَّة بتلك المشاريع، وتسجيلها كإخباراتٍ لدى الدائرة.وقالت الدائرة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “الهيئة ألَّفت فريقاً تحقيقياً برئاسة المدير العامِّ لدائرة التحقيقات وعضويَّة معاون المُدير العامِّ للدائرة، وعددٍ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة:مشاريع واسط المتلكئة 187 مشروعاً بتكلفة بلغت ترليوني دينار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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