2019/06/23 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزرة التربية ، الاحد، إدخال النظام الالكتروني لأكثر من 800 صف دراسي لدعم العملية التربوية.وقالت الوزارة في بيـان تلقته وكالة صدى، انها اشرفت على “عملية تحويل 824 صفاً الى التعليم الالكتروني خلال الفترة الماضية توزعت على مختلف محافظات البلاد”، مشيرة أن ذلك “بهدف تطور العملية التربوية واستثمار الوقت في تقديم المادة عن طريق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن إدخال النظام الالكتروني لأكثر من 800 صف دراسي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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