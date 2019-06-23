2019/06/23 | 19:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار | الواحدة |2019/6/23) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: h3PAV5NH808
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار | الواحدة |2019/6/23) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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