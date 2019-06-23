وزير التجارة يبحث مع السفير الأمريكي انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية

2019/06/23 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بحث وزير التجارة محمد العاني، اليوم الاحد، انضمام العراق

الى منظمة التجارة العالمية، مع السفير الامريكي ماثيرو تولر.

وقال بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

ان “الجانب العراقي قدم شرحا عن الخطوات التي اتخذها العراق للانضمام الى المنظمة،

واهم الملفات المطلوبة لذلك، وفق متطلبات المرحلة الحالية”.

وتابع “من اهم تلك الملفات التي نوقشت، ملف المذكرة

السياسية التجارية الخارجية، ملف العرض الاولي للسلع والخدمات وملف خطة التنفيذ التشريعية،

بالاضافة الى ملف الملكية الفكرية”.

كما ودعا تولر الى تطوير العلاقات بين البلدين، وتفعيل الجانب

الاقتصادي منها، مشددا على اهمية الملتقى الذي سيقام خلال الاشهر القليلة القادمة لرجال

الاعمال بين البلدين.

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