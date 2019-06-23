رئيس مجلس القضاء يزور مركزا تقنيا في السعودية

2019/06/23 | 19:16

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(المستقلة)..زار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان صباح يوم الأحد المصادف ٢٣ /٦ /٢٠١٩ مركز تقنية الحاسب بمشروع تطوير مرفق القضاء في الرياض ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها إلى المملكة على رأس وفد قضائي عراقي.

وقال بيان عن مجلس القضاء الأعلى إن “القاضي فائق زيدان أجرى زيارة إلى مركز تقنية الحاسب بمشروع تطوير مرفق القضاء في المملكة العربية السعودية وكان في استقباله مدير المركز وليد الرشود وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير وتقنية المعلومات”.

ولفت البيان إلى أن “هذا المركز يعنى بالقضايا الالكترونية والتحول الرقمي، ما يتيح للوفد القضائي العراقي الاطلاع على آخر التطورات والمستجدات التي أحدثها القضاء السعودي في هذا مجال

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