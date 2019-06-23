الحلبوسي يبحث مع سفير تركيا ملف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

2019/06/23 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع سفير الجمهورية التركية لدى العراق فاتح يلدز، ملف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتأكيد على احترام السيادة المتبادلة

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