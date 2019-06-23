الحشد: معالجة 36 ألف جريح وإجراء 7 آلاف عملية جراحية منذ بدء العمليات العسكرية ضد داعش

2019/06/23 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، معالجة أكثر من 36 الف جريح، فيما اكدت اجراء ما يزيد على 7 الاف عملية في مستشفياتها.

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