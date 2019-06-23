الهندسة العسكرية تعلن فتح جسر القيارة العائم

2019/06/23 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، فتح جسر القيارة العائم، الرابط بين محافظة نينوى وكركوك واربيل .

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه, أن

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