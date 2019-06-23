الحلبوسي والسفير التركي في بغداد يبحثان ملف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

2019/06/23 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،اليوم الاحد، سفير تركيا فاتح يلدز، وناقش معه ملف استكمال الكابينة الوزارية.

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان تلقت "العهد

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