2019/06/23 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-النبأ للأخبار/نشرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، جدولا بدرجات الحرارة المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة.وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة النبأ للأخبار، فان"درجات الحرارة ستصل الى نصف درجة الغليان في 4 محافظات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول.. اللون الاحمر يغطي أربع محافظات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجدول.. اللون الاحمر يغطي أربع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).