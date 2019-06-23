العتبة الحسينية تفتتح التوسعة الجديدة في المستشفى المخصص لاجراء العمليات الجراحية (مجانا)

2019/06/23 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي اليوم الاحد، التوسعة الجديدة في مستشفى سفير الامام الحسين عليه السلام الجراحي المخصص لاجراء العمليات الجراحية (مجانا).وقال المعاون الاداري للمستشفى خضير ياس، ان "التوسعة في المستشفى التابع للعتبة الحسينية المقدسة الهدف منها خدمة الصالح العام وايجاد حل لمشكلة النقص وضيق المساحة الحالية خصوصا في ظل زيادة اعداد المراجعين بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة".

واضاف، ان "التوسعة الجديدة وزيادة السعة السريرية بواقع (44) سريرا للنساء والرجال ".

وتابع، "تم تجهيز الردهات والغرف بأحدث التقنيات الطبية لتقديم افضل الخدمات العلاجية للمراجعين".

واشار المعاون الإداري الى ان "جميع الخدمات الطبية من عمليات جراحية وعلاج واستشارية تقدم مجانا وبأجور رمزية"، مبينا ان "كلفة العملية الجراحية 5000 دينار فقط يتم تسليمها الى دائرة صحة كربلاء"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة.

يشار ان مستشفى سفير الامام الحسين (ع)، استقبل خلال عام 2018 اكثر من (152,275) حالة مرضية، واجرى (11039) عملية جراحية مجانا.

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