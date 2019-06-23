2019/06/23 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت مدينة الامام الحسين عليه السلام للزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة طالبات مدارس الصفوف المنتهية القريبة من المدينة لاداء الامتحانات الوزارية بسبب نقص الخدمات في تلك المدارس.وقال مدير المدينة عبد الامير طه المطوري، انه "بعد الاطلاع على واقع المدارس القريبة من المدينة بناء على الطلب الذي قدم للعتبة الحسينية المقدسة ورصد نقص الخدمات وتردي واقع القاعات المخصصة لاداء الامتحانية الوزارية للصفوف المنتهية للمرحلة المتوسطة، تمت الموافقة على فتح ابواب المدينة امام الطالبات لاداء الامتحانات".

واضاف" تم استضافة طالبات المدرستين البالغ عددهن 102 طالبة موزعات على مركزين امتحانيين"، لافتا الى ان الاستضافة تمت بعد استحصال موافقة مديرية التربية في المحافظة".

واشار المطوري, الى انه" تم توفير قاعتين امتحانيتين مجهزتين بجميع وسائل الراحة كما تم توفير وجبة ضيافة للطالبات اثناء تأدية الامتحان لتخفيف الضغط النفسي عليهن".

وبين ان" المدينة على استعداد تام لاستضافة طلبة الصفوف المنتهية للمرحلة الاعدادية وفق مبدأ المسؤولية المشتركة تجاه المجتمع".

الجدير بالذكر ان مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة مفتوحة على مدار الساعة لاستقبال الزائرين وطلبة المدارس والجامعات للمذاكرة في اجواء هادئة ومناسبة.

حسين الموسوي - كربلاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط اجواء مناسبة.. العتبة الحسينية تخصص مدنها العصرية لاداء الامتحانات الوزارية واستقبال الطلبة على مدار الساعة) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط اجواء مناسبة.. العتبة الحسينية تخصص مدنها العصرية لاداء الامتحانات الوزارية واستقبال الطلبة على مدار الساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).