2019/06/23 | 19:17

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نائبة عن سائرون: خروقات كبيرة وفساد في شركات الاتصالات

بغداد -

كلمة

أكدت النائب عن تحالف سائرون شيماء التميمي، يوم الأحد،

"انتهاء" المدة القانونية لعمل مجلس أمناء هيأة الاعلام والاتصالات،

وأنه "غير قانوني" الآن.

وقالت التميمي في بيان، إن "عمل مجلس أمناء هيأة الإعلام والاتصالات

الان غير قانوني على اعتبار ان المدة القانونية لعملهم قد انتهت ولا

بد من التنحي عن مناصبه، وأيضا توافقاً بما جاء في قرار الموازنة

بإنهاء جميع المناصب بالوكالة".

وأشارت إلى "ضعف ورداءة جودة الاتصالات في العراق بشكل واضح بالرغم

من وعود الشركات بتطوير شبكتها خلال شهر لكن ذلك لم يحدث أبداً".

وأضافت، أن "كل ما في الأمر أن وعودهم هي من باب ذر الرَّماد في

عيون المستهلكين"، مؤكدة أن "هناك الكثير من الخروقات القانونية

تتعلق بشركات الاتصالات في العراق من ناحية سوء الخدمة وملفات تتعلق

باستغلال شبكات الهاتف النقال للمواطن من حيث رداءة الاتصالات

وتكاليفها الباهظة.



بالإضافة الى ابراج وأعمدة الاتصالات المشيدة في

عموم مناطق العراق بعضها قانوني وغالبيتها أقيمت خارج نطاق القانون

والسلامة

وأشارت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، إلى عزمها "استجواب

اعضاء أمناء هيأة الإعلام والاتصالات بسبب الخروقات الكبيرة وملفات

الفساد في مجال عمل شركات الاتصالات في العراق التي تقدم خدمات

رديئة مقابل أرباح مليونية نهاية كل شهر وليس كل عام".

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