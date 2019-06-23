2019/06/23 | 19:17

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بالوثيقة: مستشفى بكربلاء تعلن تخفيض ٢٥٪ من أجورها لهذه الشريحة

بغداد -

كلمة

أعلنت مستشفى الكفيل التخصصي بكربلاء، يوم الأحد، تخفيض ٢٥٪

من أجورها لذوي الشهداء.

ونقل الموقع الرسمي للعتبة العباسية -المشرفة على المستشفى- عن مدير

مؤسسة الشهداء في كربلاء علي هادي العرداوي

القول: "إنّ التخفيض شمل جميع الفئات من جميع

المحافظات"، مشيراً الى أنّ: "آليّة العمل على التخفيض هو تزويد

المريض من ذوي الشهداء بتأييد من قبل الدائرة المعنيّة في

المحافظات، لغرض شمولهم بالتخفيض".

من جانبه قال مدير الإخلاء الطبّي والضمان في مستشفى الكفيل عباس

فاضل إنه: "جاء هذا الإجراء على أثر الزيارة الأولى التي قام بها

وفدُ المؤسّسة برئاسة العرداوي الى مستشفى الكفيل واللقاء مع مدير

المستشفى الدكتور جاسم الإبراهيمي للتباحث حول التخفيضات".

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