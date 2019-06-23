نوم الطفل نهاراً يؤثر بشكل إيجابي على ذكائه

2019/06/23 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..ثبت علماء من جامعتي بنسلفانيا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة أن الأطفال الذين ينامون في النهار هم أذكى من أقرانهم الذين لا ينامون.ودرس الباحثون وحللوا تأثير نوم النهار في الأطفال على ضوء معلومات عن نحو ثلاثة آلاف تلميذ أعمارهم 10-12 سنة.وتوصل الباحثون إلى استنتاجات نشرتها مجلة Sleep التي جاء فيها “الأطفال الذين […]

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