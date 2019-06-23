2019/06/23 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لُقي عشرة أشخاص مصرعهم، الأحد، بانفجار خط أنابيب للغاز في ولاية ريفر جنوبي نيجيريا.وذكرت صحيفة ” Punch”، ان “الانفجار وقع عندما تجمع موظفو شركة طاقة غير معروفة، قرب خط الأنابيب”.من جانبها، أكدت الشرطة النيجيرية وجود قتلى في الانفجار، لكنها لم تحدد عددهم، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا في القضية.وأعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 10 أشخاص بانفجار خط أنابيب للغاز جنوبي نيجيريا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 10 أشخاص بانفجار خط أنابيب للغاز جنوبي نيجيريا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 10 أشخاص بانفجار خط أنابيب للغاز جنوبي نيجيريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).