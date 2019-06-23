2019/06/23 | 19:23

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لجنة الانتخابات التركية تحدد موعداً رسمياً لاعلان النتائج

حددت اللجنة العليا للانتخابات التريكة الساعة التاسعة من مساء

اليوم موعدا رسمياً لاعلان النتائج النهائية لانتخابات بلدية

اسطنبول .

وكانت قد اعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الأحد خمسين في المئة من

النتائج الأولية لإنتخابات إختيار رئيس لبلدية إسطنبول .وافاد مراسل آفاق، في أسطنبول أن الناخبين الأتراك أدلوا اليوم

بأصواتهم في مختلف المراكز الانتخابية لاختيار رئيس بلدية للمدينة

في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى ، ويتنافس في

الانتخابات مرشح تحالف الشعب بن علي يلدريم عن حزب العدالة والتنمية

ومرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري ومرشح حزب

السعادة نجدت كوكجنار ومرشح حزب الوطن مصطفى إيلكر.

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