شاهد.. النسخة العراقية من محمد صلاح لاعب كرة قدم ببغداد

2019/06/23 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين علي لاعب كرة القدم العراقي، ابنٌ لأسرة من منطقة شعبية وسط بغداد، بلحيته وشعره الأشعث، يصعب عدم ملاحظة الشبه الكبير بينه وبين نجم ليفربول، هكذا جاء في تقريرٍ صورته فضائية الغد مع حسين وأهله.

وقال الاعب حسين على، للغد، إن الجمهور في بلاده ينادونه بمحمد صلاح، فلا أحد يناديه باسمه الحقيقي حتى والده بالمنزل، كل من حوله يناديه باسم صلاح.

وصرح حسين رزاق، مدرب الكرة الخاص بحسين، للغد أن اللاعب يمتلك مهارات جيدة بالملعب وأنه بإمكانه الوصول للنجومية إذا حظى بالعناية التدريبية اللازمة، كما أضاف علي ميثم، صديق حسين، أنه يتعامل معه كمحمد صلاح، وأن الشبه بينهما ليس فالشكل فقط، بل أيضًا أن حسين يتمتع بأخلاق صلاح بالملعب.

وأوضح التقرير أن حسين يحرص على تقليد النجم المصري في الملعب من جري خلف الكرة وتسديدات نحو المرمى، مردفًا أن أمنية حسين أن يلتقي بالنجم محمد صلاح وجهًا لوجه.

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