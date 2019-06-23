2019/06/23 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن اخماد حريق نشب داخل بساتين شمال بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق نشب داخل بساتين تقدر مساحتها 40 دونما في المنطقة الواقعة بين سبع البور وابراهيم بن علي شمال بغداد”.وأضافت أن “الفرق تمكنت من ابعاد النيران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق نشب داخل بساتين شمال بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق نشب داخل بساتين شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق نشب داخل بساتين شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).