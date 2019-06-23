بالوثيقة.. إنهاء تكليف رئيس جامعة ديالى من منصبه

2019/06/23 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي، أمرا وزاريا بانهاء تكليف (عباس فاضل جواد جار الله الدليمي) من مهام منصب رئيس جامعة ديالى، فيما قررت تكليف عميد كلية الهندسة في الجامعة (عبد المنعم عباس كريم) بمهام منصب رئيس جامعة ديالى (بالوكالة).

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