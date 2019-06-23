“بالوثيقة” تكليف عبد المنعم كريم رئيسا لجامعة ديالى “بالوكالة”

2019/06/23 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرا وزاريا يقضي بتكليف عبد المنعم عباس كريم رئيسا “بالوكالة” لجامعة ديالى بدلا عن عباس فاضل الدليمي الذي أعيد الى ملاك التدريس في الجامعة ذاتها.

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