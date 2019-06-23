2019/06/23 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت تقارير صحفية في ولاية نيويورك الأميركية، أن إحدى المدارس الثانوية المرموقة، هزتها فضيحة “غش”، في الآونة الأخيرة، إثر ضبط طالب ينقل الأجوبة من جهاز “آيفون”.وأورد موقع “نيويورك بوست”، أن حالة الغش جرى ضبطها في مدرسة “برونكس” الثانوية للعلوم، وهذه المؤسسة رائدة في الولايات، وأحرز ثمانية من خريجيها جائزة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “فضيحة” في ثانوية مرموقة تخرج منها 8 فائزين بجائزة نوبل وكالة خطوة برس.

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