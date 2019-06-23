وزير الزراعة يترأس وفد العراق الى اجتماعات مؤتمر الامم المتحدة في روما

2019/06/23 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير الزراعة صالح الحسني وفد العراق الى اجتماعات الدورة الحادية و الاربعين لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة للفترة من ٢٢-٢٩ من الشهر الحالي في العاصمة الايطالية روما.وجرى خلال اليوم الثاني لاعمال المؤتمر انتخاب مدير عام المنظمة، وقد فاز بالجولة الاولى مرشح الصين تشوي دونغ يوي.يشار الى أن حكومة العراق من خلال […]

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