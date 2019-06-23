اهالي النجف يطالبون بالخدمات وإنقاذهم من طريق الموت

2019/06/23 | 19:32

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بغداد:سومر نيوز

نظم العشرات من المواطنين في ناحية الحرية شمال محافظة النجف ،الأحد، تظاهرة تطالب بالخدمات.

وذكر مراسل س...

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