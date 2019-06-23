التميمي تعلن عزمها استجواب أمناء هيئة الإعلام والاتصالات لوجود شبهات فساد

2019/06/23 | 19:32

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بغداد:سومر نيوز

كشفت النائب عن تحالف سائرون وعضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية شيماء علي التميمي عن نيتها لاستجواب اعض...

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