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مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم يقر بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول


مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم يقر بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول
2019/06/23 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

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