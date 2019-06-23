2019/06/23 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم يقر بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم يقر بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).