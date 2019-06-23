2019/06/23 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 أشخاص بتهمة اغتصاب طفلة عمرها 7 سنوات في أربيل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 أشخاص بتهمة اغتصاب طفلة عمرها 7 سنوات في أربيل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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