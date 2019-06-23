2019/06/23 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، عن مشاركة اكثر 30 الف متقدم في

الامتحان التنافسي للدراسات العليا للسنة الدراسية 2020/2019.

وقال

المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد في بيان، إن الجامعات العراقية

استقبلت اليوم اكثر من ثلاثين الف متقدم للدراسات العليا في امتحان القبول ممن استكملوا

التقديم الالكتروني بشكل صحيح، مبينا ان عدد المقاعد الدراسية وفق خطة القبول المصادق

عليها بلغت 11500 مقعداً دراسياً للحصول على شهادات الدكتوراه والماجستير والدبلوم

العالي”.

واضاف،

ان “لاستعدادات الوزارة والجامعات العراقية الاثر الطيب في نجاح سير الامتحانات

لهذا اليوم الذي شهد تنافساً كبيراً بين الطلبة وقد باشرت اغلب الجامعات بعملية تصحيح

الدفاتر الامتحانية ليتم ادخال الدرجات على المنظومة الالكترونية واعلان النتائج فيما

بعد”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن مشاركة أكثر 30 الف متقدم في الامتحان التنافسي للدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن مشاركة أكثر 30 الف متقدم في الامتحان التنافسي للدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).