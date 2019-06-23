2019/06/23 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف والمنشآت، اليوم الاحد، القبض على عصابة متكونة من امرأتين ورجل قامت بسرقة أحدى الأسواق في محافظة النجف قرب حي الرحمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة من امرأتين ورجل قامت بسرقة احدى الأسواق في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة من امرأتين ورجل قامت بسرقة احدى الأسواق في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).