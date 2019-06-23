المنافذ الحدودية تناقش الخروقات في منفذي المنذرية ومندلي وسبل معالجتها

2019/06/23 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، اليوم الاحد، اجتماعاً موسعاً مع القيادات الأمنية لمناقشة الخروقات التي تحدث في المنفذين وسبل معالجتها.

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