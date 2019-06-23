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هزة أرضية تضرب عدة أقضية في السليمانية شمال العراق


هزة أرضية تضرب عدة أقضية في السليمانية شمال العراق
2019/06/23 | 20:19
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