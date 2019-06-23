البصرة: تحويل الاجراء اليوميين الى عقود بمديرية البلدية

2019/06/23 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/صادق محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، على تحويل الاجراء اليوميين العاملين في مديرية بلدية البصرة الى عقود حسب موجب قرار مجلس الوزراء رقم (12 ) لسنة 2019.وقال العيداني في بيان حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، انه وخلال محضر اجتماع اللجنة، اليوم الاحد، تمت المصادقة على "تحويل اكثر من (4000) الاف عامل بصفة اجر يومي في مديرية بلدية محافظة البصرة الى عقود".

واوضح مدير بلدية محافظة البصرة علي الموسوي، انه "سيتم تنظيم عقود خاصة بتحويل العاملين في البلدية بصفة اجور يومية الى عقود بعد ان تم مصادقة المحافظ على المحضر"، لافتاً الى ان"القرار شمل الاجراء اليوميين المسجلين لنهاية عام 2018".

وفيما يخص الاجراء اليوميين العاملين منذ بداية 2019 فقد اوضح الموسوي، ان "هناك عدة مخاطبات لشمول (2000) عامل وبأنتظار التعليمات والردود الرسمية من الجهات الرسمية".

هذا وقد خرجت اللجنة بعدة توصيات من بينها "تقوم الشعبة القانونية في مديرية البلدية وحسب الصلاحيات الممنوحة بتنظيم العقد الذي سيبرم بين الطرفين، وحسب صيغة العقد المعتمدة وحسب الشروط المطلوبة التي تتناسب مع طبيعة العمل، مع مفاتحة ديوان المحافظة بتزويد صيغة العقد المعتمدة"، اضافة الى قيام شعبة الموارد البشرية في مديرية البلدية بتزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بقاعدة بيانات العاملين والمشمولين بتحويلهم من اجر الى عقد".

وحددت اللجنة قيمة الرواتب الشهرية حسب التحصيل الدراسي حيث يكون "راتب الحاصل على الشهادة الابتدائية (350،000) الف دينار، والمتوسطة (400،000) الف دينار والإعدادية (450،000) الف دينار، والدبلوم (500،000) الف دينار، والبكالوريوس (550،000) الف دينار عراقي".انتهى/س

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