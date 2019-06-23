2019/06/23 | 20:19

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عاجل | الناطق باسم المجلس العسكري: رئيس المجلس لم يطلع على الورقة الإثيوبية وهي تخالف الاتفاق مع أبي أحمد

عاجل | الناطق باسم المجلس العسكري: رئيس المجلس لم يطلع على الورقة

الإثيوبية وهي تخالف الاتفاق مع أبي أحمد

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