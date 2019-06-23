إعادة تأهيل سياج واقي لطريق دولي يربط العراق بـ 3 دول

2019/06/23 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن مدير صيانة طرق وجسور طريق المرور السريع في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار باسم الفهداوي، الاحد، إعادة تأهيل السياج الواقي للطريق الدولي السريع للمرة الاولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.وقال الفهداوي لـ /المعلومة/ إن “وزارة الاسكان والاعمار وبالتنسيق مع الحكومة المحلية وبلدية الفلوجة باشرت بعملية اعادة تأهيل السياج الواقي للطريق الدولي السريع […]

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