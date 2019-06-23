صحة المثنى تعلن عن وصول وجبة جديدة من أدوية مرضى السرطان

2019/06/23 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

اعلنت دائرة صحة المثنى اليوم الاحد عن وصول وجبة جديدة من الأدوية لقسم الصيدلة تخص الأمراض السرطانية والطارئة.

وقال مدير عام صحة المثنى الدكتور

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