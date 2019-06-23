“بالوثيقة” عقب هتافات ضد التعليم العالي.. السهيل يوجه بتشكيل لجنة لتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا

2019/06/23 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أصدر وزير التعليم العالي قصي السهيل امرا وزاريا بتشيكل لجنة لتدقيق ملاك الجامعات العراقية للاهمية القصوى لغرض تعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا .ويأتي قرار السهيل عقب تظاهرات نظمها حملة الشهادات العليا في قلب كربلاء يوم الجمعة الماضية ، شهدت هتافات ضد وزارة التعليم العالي واجراءاتها لاحتواء مطالب التعيينات.للمزيد تابع هنا:- […]

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