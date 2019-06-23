اعتقال 3 متهمين باغتصاب طفلة في أربيل

2019/06/23 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بعدما أجرت الجهات المعنية التحقيقات مع 3 أشخاص متهمين باغتصاب طفلة عمرها 7 سنوات في مدينة أربيل، واطلقت سراحهم بكفالة مالية في 17 من الشهر الجاري تم إلقاء القبض عليهم من جديد، بعدما طالب أهالي الطفلة من رئيس إقليم كردستان التدخل وأن يكون له موقف من هذا الملف.

وتم إلقاء القبض عليهم بحسب مادة قانونية، ولا يحق لهم الخروج بدفع كفالة مالية.وقال لقمان اسماعيل، والد الطفلة، في تصريح صحفي، "بعدما تم إطلاق سراح الاشخاص الثلاث بكفالة، أحسست بغبن وظلم كبير، ولذلك طالبت رئيس إقليم كردستان بأن يكون على علم بهذه القضية وان يقدم الدعم لنا".يذكر انه تم إلقاء القبض على الاشخاص الثلاث المتهمين باغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، في 14 نيسان الماضي في أربيل، إلا انه تم اطلاق سراحهم بتاريخ 17 حزيران الجاري بكفالة مالية وقدرها 30 مليون دينار.انتهى

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