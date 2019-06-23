فدعم: وجهنا اسئلة لعبد المهدي واعددنا ملفات لثلاث وزارات محددة

2019/06/23 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة الحكمة حسن فدعم" وجهنا اسئلة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، واعددنا ملفات لثلاث وزارات محددة سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب.

وذكر فدعم في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" الى الان لا توجد لدينا اهداف لاستضافة عبد المهدي؛ لكن هناك اسئلة وجهت له عن ما نفذ من البرنامج الحكومي سواء اجاب شفهيا او تحريريا او حضر الى مجلس النواب المهم هو الاجابة عن التساؤلات.واضاف، ان المعارضة فيها الكثير من الممارسات ليس فقط استجوابات الان لدينا اسئلة شفوية ستقدم الى بعض الوزراء في الايام القادمة.وتابع فدعم، قوله رأينا كحكمة نبدأ بالأسئلة الشفوية مع الوزراء والدوائر الخدمية لبيان اسباب تلكؤ الاداء وعدم تنفيذ البرنامج الحكومي، موضحا ان الهدف من هذه الاسئلة تنشيط الدوائر الحكومية والوزارات واشعارها ان هناك رقابة حقيقية وقوة معارضة داخل مجلس النواب تراقب بشكل حقيقي وتؤدي هذا الرقابة الى المحاسبة ايضا.وبين، ان الحراك الشعبي قائم منذ سنوات ونحن ندعم المطالبة بالحقوق وان الشعب يجب ان يطالب وان يستمر بالمطالبة وضغطه على الحكومة، منوها يجب عليه ان يلتزم بالسياقات الدستورية والقوانين ونحن مع مطالب الشعب من خلال الممارسة الديمقراطية المظاهرات والاعتصامات نؤيدها في حدود القانون والمطالب المشروعة.انتهى

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