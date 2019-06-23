2019/06/23 | 20:21

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المجلس الايزيدي يوجه رسالة الى مسرور بارزاني بخصوص حكومة كردستان

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، سفير تركيا فاتح يلدز، وناقش معه ملف استكمال الكابينة الوزارية.

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الاخير استقبل "سفير الجمهورية التركية لدى العراق

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت النائب عن تحالف سائرون شيماء التميمي، اليوم الأحد، "انتهاء" المدة القانونية لعمل مجلس أمناء هيأة الاعلام والاتصالات، وأنه "غير قانوني" الآن، فيما أشارت إلى عزمها استجواب اعضاءه بشأن "خروقات كبيرة و

بغداد اليوم _ نينوى

وجه أهالي مدينة الموصل، اليوم الأحد، رسالة إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني.

وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة من الرسالة التي وجهها أهالي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وذكر الأهالي في الرسالة، &q

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