هزة أرضية قوية تضرب منطقة كردستان العراق

2019/06/23 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية قوية مساء اليوم الأحد منطقة كرستان الواقعة شمالي العراق.

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