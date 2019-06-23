2019/06/23 | 20:25

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بومبيو: مستعدون للحوار مع ايران عندما تقرر طهران ذلك

الاحد

23

حزيران

2019 :

07:55 pm

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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: مستعدون للحوار مع ايران عندما

تقرر طهران ذلك

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