رئيس الطلبة يتوجه للبصرة لسداد دين قديم

2019/06/23 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… توجه رئيس نادي الطلبة علاء كاظم، الى محافظة البصرة من اجل تسوية الامور المالية مع احد المدربين الذين تفدموا بشكوى ضد “الانيق” لدى محكمة النزاعات الرياضية “كاس”.وقال نائب رئيس الهيئة الادارية للنادي محمد الهاشمي لـ / المعلومة/ إن “رئيس النادي علاء كاظم توجه الى محافظة البصرة من اجل تسوية الامور المالية […]

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